الصحة: 75 حالة إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية اليوم

أعلنت وزيرة الصحة، مساء الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 حالات في محافظة الخليل (مدينة الخليل 5 حالات، مخيم الفوار حالتان)، وحالتان في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، وحالة في بيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 75 إصابة.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 870 إصابة، بينها 273 إصابة نشطة.



تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين:

مجمل الإصابات: 870 إصابة

مجمل حالات التعافي: 592 حالة

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

مجمل الإصابات النشطة: 273

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات

محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 177 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 20 حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة