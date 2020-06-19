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الصحة العالمية تحذر من دخول العالم مرحلة جديدة من انتشار وباء كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:56 - 19 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء يوم أمس الخميس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه تم "تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الخميس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة".

وبيّن غيبريسوس أن "قرابة نصف هذه الحالات الجديدة تعود إلى الأمريكيتين"، مشيرا إلى رصد أعداد كبيرة من المصابين أيضا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وأضاف: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة.. يواصل الفيروس تفشيه بسرعة ولا يزال فتاكا، فيما لا يزال معظم الناس عرضة لخطره".

وجدد تيدروس دعوته للاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

وبحسب الاحصائيات الرسمية فقد سجل العامل حتى الآن 8520761 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" على الأقل، بما في ذلك 454625 حالة وفاة و4186434 حالة شفاء.

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