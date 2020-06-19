بسبب طريقة إدارة ترامب.. مسؤولة في الخارجية الأمريكية تقدم استقالتها

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التشريعية، ماري إليزابيث تايلور، قدمت استقالتها بسبب طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوترات العنصرية في البلاد.

ونشرت الصحيفة نص رسالة الاستقالة التي قدمتها تايلور.

وقالت تايلور في رسالتها: "تعليقات الرئيس وإجراءاته في ما يتعلق بالظلم العنصري وبالأميركيين السود تتعارض مباشرة مع قيمي ومعتقداتي".

وأردفت أن ضميرها يحتم عليها الاستقالة من منصبها في وزارة الخارجية، في ظل هذا الوضع.

يشار إلى أن تايلور ( 30 عاما) تعد أول دبلوماسية من إصول إفريقية تتولى هذا المنصب الرفيع في الخارجية.

وأثار مقتل فلويد، على يد الشرطي "ديريك تشوفين"، بولاية مينيابوليس، في 25 مايو/ أيار الماضي، الغضب في المجتمع الأمريكي، حيث اندلعت على إثرها مظاهرات حاشدة، امتدت إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكان ترامب أمر بتشديد التدابير الأمنية لاحتواء الاحتجاجات، متذرعا بأعمال الشغب والنهب التي رافقتها.