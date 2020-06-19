"إسرائيل": حالة وفاة و300 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و 300 إصابة، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و243، بينها 304 وفيات، و15 ألفا و567 حالة تعاف".

يشار إلى أن "إسرائيل" سجلت الخميس، أعلى معدل يومي للإصابات منذ اكتشاف الجائحة، في فبراير/شباط الماضي، بواقع 349 إصابة.

وعاودت معدلات الإصابة بالفيروس الارتفاع مجددا في "إسرائيل" خلال الفترة الأخيرة، في ظل تسهيلات أقرتها الحكومة من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي، وسط تحذيرات من موجة ثانية للجائحة.

وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و600 ألف، توفي منهم ما يزيد على 456 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و550 ألفا، وفق موقع "worldometer".