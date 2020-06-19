تردد قنوات ام بي سي mbc 2020 كاملة ومحدثة أولًا بأول

يتردد المتابعون على البحث عن تردد قنوات ام بي سي mbc 2020 والتي تعد شبكة ام بي سي الاشهر عربيًا في الفترة الحالية.

وتضم باقة قنوات ام بي سي العديد من القنوات المميزة في عدة مجالات، كما أن هناك العديد من القنوات الخاصة بالبلدان.

ونرصد لكم في "فلسطين اليوم الإخبارية" آخر الترددات وأحدثتها لقنوات ام بي سي 2020.

تردد قنوات ام بي سي mbc 2020

وتضم القائمة تردد قناة ام بي سي MBC مصر، تردد قناة MBC2 ، تردد قناة ام بي سي MBC3 تردد قناة MBC دراما، تردد قناة MBC العراق، تردد قناة MBC1

وتعتبر مجموعة قنوات ام بي سي من أهم القنوات العربية التي تعرض المسلسلات والأفلام كما تخصص قنوات معينة لنشر البرامج الاخبارية السياسية في كل البلدان العربية

وتحاول مجموعة قنوات ام بي سي تغير ترددها بين وقت وآخر من أجل تحسين برمجيتها لدى الجمهور سواء من خلال الصوت أو الصورة.

ويحظى تردد قناة ام بي سي mbc الجديد على اهتمام كبير لدى الملايين من العرب مما يجعلها تتصدر محرك البحث على جوجل ومنصات التواصل.

تردد قناة ام بي سي MBC 1

تهتم قناة ام بي سي 1 ببث برامج سياسية واجتماعية ومسلسلات درامية برامج تثقيفية ومسابقات ونشرات إخبارية فهي تعتبر أولى قنوات أم بي سي.

تردد القناة على النايل سات:

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي).

تردد القناة على العرب سات

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

تردد قناة ام بي سي 2 mbc

قناة ام بي سي 2 من القنوات المختصة ببث الأفلام المتنوعة وخاصة أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق.

وتميزت قناة ام بي سي 2 بعرضها أفلام جديدة وحاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام.

تردد قناة ام بي سي 2 mbc على النايل سات

(التردد 12015 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

قناة ام بي سي MBC3

تختص القناة ببث برامج تعليمية وتربوية وثقافية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال.

تردد قناة MBC3 علي النايل سات:

(التردد 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب رأسي)

تردد قناة MBC3 على العرب سات:

(التردد 11270 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب رأسي)

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تختص قناة ام بي سي 4 ببرامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية.

كما تبث العديد من المسلسلات في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية.

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

(تردد القناة 11938 – 11470 - معدل الترميز 27500 - الاستقطاب عمودي)

تردد قناة ام بي سي دراما

تتميز قناة ام بي سي دراما ببث مسلسلات درامية وبرامج اجتماعية متنوعة وكان لها النصيب في حصد اعجاب ومتابعة المواطنين في الشرق الأوسط والوطن العربي.

تردد القناة على النايل سات

(التردد 11938, 11470 - الاستقطاب v - معدل الترميز 27500)

تردد قناة ام بي سي العراق MBC

تختص قناة ام بي سي العراق بكل ما يخص دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين وتبث مسلسلاتهم بشكل مستمر.

تردد قناة ام بي سي العراق MBC

القمر نايل سات 201

(التردد 12226 MHz - الدرجة 7 غرب - القطبية أفقي عمودي - معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6 - التعديل QPSK/DVB-S)

القمر عربسات بدر 6

(التردد MHz 11862 - الدرجة 26 شرق - القطبية عمودي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 4/3 - التعديل DVB-S QPSK)

قناة ام بي سي مصر MBC

تختص قناة ام بي سي مصر في القضايا المصرية وبث البرامج المصرية والمسلسلات المصرية الدرامية وايضا برامج مصرية.

وتعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr العديد من مسلسلات رمضان 2020، حيث ستبث مسلسل "لعبة النسيان" ومسلسل سكر زيادة

تردد قناة ام بي سي مصر MBC على النايل سات:

(التردد 11470 أو 12015 عمودي - أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5 -معدل الترميز هو 27500).