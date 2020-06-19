ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تحديث واتس أب الجديد يقدم لك ميزة اكتشاف الرسائل النصية بشكل اسرع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:21 - 19 يونيو 2020
واتساب واتساب
تقارير
جوال
مشاركة

يقوم تطبيق المراسلة الشهير واتس أب بتجربة ميزة جديدة تقدم خدمة اكتشاف الرسائل النصية بشكل أسرع بكثير من السابق.

و بحسب صفحة WABetalnfo""، و هو حساب مشترك ذو نفوذ كبير يكتشف الميزات قيد التطوير و يشارك التفاصيل من احدث الاصدارات التجريبية على التطبيقات و البرامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن تطبيق وات أب يتطلع الى اضافة ميزة جديدة للبحث عن الرسائل القديمة بسهولة و سرعة.

و طالما أن تعرف و لو بشكل تقريبياً متى قمت بارسال او استلام الرسالة النصية او الصوتية، أو الفيديو أو المستند او الصورة، فإن ميزة واتس أب الجديدة هذه ستتيح لك فرصة ما يشبه السفر عبر الزمن الى اليوم و الشهر و السنة المعينة التي تريد ان تعود اليها لتستعيد ما يتم البحث عنه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات