تحديث واتس أب الجديد يقدم لك ميزة اكتشاف الرسائل النصية بشكل اسرع

يقوم تطبيق المراسلة الشهير واتس أب بتجربة ميزة جديدة تقدم خدمة اكتشاف الرسائل النصية بشكل أسرع بكثير من السابق.

و بحسب صفحة WABetalnfo""، و هو حساب مشترك ذو نفوذ كبير يكتشف الميزات قيد التطوير و يشارك التفاصيل من احدث الاصدارات التجريبية على التطبيقات و البرامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن تطبيق وات أب يتطلع الى اضافة ميزة جديدة للبحث عن الرسائل القديمة بسهولة و سرعة.

و طالما أن تعرف و لو بشكل تقريبياً متى قمت بارسال او استلام الرسالة النصية او الصوتية، أو الفيديو أو المستند او الصورة، فإن ميزة واتس أب الجديدة هذه ستتيح لك فرصة ما يشبه السفر عبر الزمن الى اليوم و الشهر و السنة المعينة التي تريد ان تعود اليها لتستعيد ما يتم البحث عنه.