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طفلة تبكي دماً تثير فزع الأطباء في نيودلهي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:57 - 19 يونيو 2020
طفلة تبكي دما طفلة تبكي دما
تقارير
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أثارت طفلة هندية الفزع بين صفوف الأطباء في نيودلهي الهندية، الذين لم يستطيعوا تشخيص حالتها بشكل دقيق، حيث تبكي الطفلة دماءً بدلاً من الدموع.

و ذكر تقرير نشره موقع "ساينس الرت" أن الطفلة و التي تبلغ من العمر 11 عاماً كانت تعاني من نوبات الدموع الدموية بشكل يومي خلال الاسبوع الماضي، و الغريب أن دموع الدماء التي تذرفها لا يرافقها أي ألم.

والدة الطفلة أوضحت أن الدموع التي تنهمر من عيني الطفلة مرتين أو ثلاثة خلال اليوم، فيما لم يحدد الأطباء أسباب هذه الحالة، و بينت الفحوصات أن جميع غددها سليمة.

و فقاً للتقرير، فإنه رغم ندرة هذه الحالة الطبية، إلا أن هناك حالات سابقة.

و يرجح الاطباء أنه من الممكن ان تكون الهرمونات سبباً في بعض الحالات.

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