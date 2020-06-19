تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين اليوم الجمعة 19/6/2020

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عصر اليوم الجمعة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 14 في مدينة نابلس، و10 في محافظة الخليل (3 تفوح- 6 حلحول- 1 العروب).

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم إلى 63 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.

و فيما يلي تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين:

.مجمل الإصابات: 858 إصابة

مجمل حالات التعافي: 592 حالة

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

مجمل الإصابات النشطة: 261 حالة

• الحالات النشطة مقيمة كما يلي:*

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة 4 حالات

محافظة بيت لحم: 4 حالات

محافظة الخليل: 170 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 18حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة