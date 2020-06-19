جمعية اقرأ الخيرية تفتتح مسجد جليبيب

افتتحت اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية بالتعاون مع مركز أهل الخير، اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو 2020م، مسجد الصحابي جُليبيب-رضي الله عنه-، في منطقة عبسان الجديدة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وقال مسؤول اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية في المحافظة، أ. أحمد صلاح البيوك، إنه هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلةٍ من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية في خانيونس.



وأكد البيوك، أن المسجد المُفتتح هو الثالث من بين المساجد المفتتحة منذ بداية العام الجاري؛ موجهاً الشكر والتقدير للمتبرعين ولكل المساهمين في إتمام إعمار هذا الصرح المبارك.



وأضاف أنهم بصدد افتتاح مسجدين جديدين، في القريب العاجل، داعياً أهل الخير للتبرع والمشاركة في إتمام إعمار المساجد.