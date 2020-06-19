ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

جمعية اقرأ الخيرية تفتتح مسجد جليبيب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:17 - 19 يونيو 2020
مسجد جليبيب مسجد جليبيب
تقارير
جوال
مشاركة

افتتحت اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية بالتعاون مع مركز أهل الخير، اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو 2020م، مسجد الصحابي جُليبيب-رضي الله عنه-، في منطقة عبسان الجديدة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مسؤول اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية في المحافظة، أ. أحمد صلاح البيوك، إنه هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلةٍ من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية في خانيونس.

وأكد البيوك، أن المسجد المُفتتح هو الثالث من بين المساجد المفتتحة منذ بداية العام الجاري؛ موجهاً الشكر والتقدير للمتبرعين ولكل المساهمين في إتمام إعمار هذا الصرح المبارك.

وأضاف أنهم بصدد افتتاح مسجدين جديدين، في القريب العاجل، داعياً أهل الخير للتبرع والمشاركة في إتمام إعمار المساجد.

الأكثر مشاهدة

متعلقات