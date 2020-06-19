صحيفة عبرية: "نافذة فرص تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى بدأت بالانغلاق

ذكرت صحيفة عبرية اليوم الجمعة بأن مصادرة "إسرائيلية" مطّلعة على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس في غزة حذرت حكومة الاحتلال من عرقلة التوصّل إلى اتفاق لإبرام الصفقة.

و أوضحت صحيفة "اسرائيل اليوم" بأنّ ما أسمتها "نافذة الفرص النادرة" التي فُتحت مع بداية جائحة كورونا "بدأت بالانغلاق"، وأن "حماس" معنية بالتوصّل إلى اتفاق بينما جاءت العراقيل الرئيسية من الجانب الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ المفاوضات التي تسارعت وتيرتها خلال الفترة الماضية، "بدأت بالتكاسل" والعودة إلى وتيرة ما قبل جائحة كورونا.

وعزت المصادر ذلك إلى سببين: عدم إصغاء "المستوى السياسيّ رفيع المستوى" الإسرائيلي الذي من المفترض أنه يقود اتخاذ القرارات في الموضوع؛ وضعف منسّق ملف المفقودين الإسرائيليين، يرون بلوم.

وادّعت المصادر أنّ لبلوم "قدرة محدودة" على التأثير على متّخذي القرارات في إسرائيل، وأن ضابطا في جهاز الأمن العام (الشاباك) يُدعى "ماعوز" هو من يملئ الفراغ (الذي تسبب به ضعف بلوم). علمًا بأنّ "ماعوز" مقرّب من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ، مئير بن شابات.