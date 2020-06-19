الاحتلال يحاكي سيناريوهات اندلاع الغضب الفلسطيني عقب تنفيذ خطة الضم

أفادت مصادر عبرية، اليوم الجمعة بأن جيش الاحتلال سيجري خلال الأسبوع المقبل مناورات لمحاكاة سيناريوهات اندلاع الغضب الفلسطيني رداً على تنفيذ "خطة الضم".

وقال موقع يديعوت احرنوت "العبري"، إنه سيشارك إلى جانب هيئة أركان الجيش في "لعبة محاكاة الحرب" ممثلو جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، وشرطة الاحتلال، علماً بأنه تم، بحسب الصحيفة، في مناورات سابقة أجراها الجيش، وضع جملة سيناريوهات تم في ختامها قصر التوقعات على سيناريوهين أو ثلاثة كأقصى حد.

ويتوقع ردة فعل فلسطينية عنيفة بدرجات مختلفة وصولاً إلى تصعيد خطير للغاية"، بما في ذلك من جانب "حماس" في قطاع غزة. في حين، تعتقد الأجهزة الأمنية في "إسرائيل" أنه في حال جاء تنفيذ الخطة بشكل محدود أو بخطوات رمزية، كان لمّح إليها نتنياهو قبل يومين في محادثات مع شريكه في الحكومة، الجنرال بني غانتس، فإن رد الفعل الفلسطيني لن يكون واسعاً ولن يقود إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.

من جانب آخر، أشار مقال "يديعوت أحرونوت" إلى أن إقدام الجيش على شراء معدات قتالية لتفريق المظاهرات، وتخصيص ألوية وكتائب عسكرية إن استدعت الضرورة لنقلها لأراضي الضفة الغربية، يعكس عملياً استعدادات عسكرية لسيناريوهات "خطيرة" بحسب التعبير الذي استخدمه الموقع. وتشمل هذه التعريفات عمليات إطلاق نيران، ووقفاً مطلقاً للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، الذي تم خفض مستواه كثيراً في الأسابيع الأخيرة.

وتهدف المناورات "الاسرائيلية" إلى تأمين بنية معلوماتية ولغة مشتركة بين مختلف الأذرع الإسرائيلية، لمواجهة الرد الفلسطيني على خطة ضم أجزاء من الضفة إلى السيادة "الإسرائيلية".