محافظ بيت لحم يعلن عن سلسلة قرارات جديدة بالمدينة

اعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الجمعة، عن سلسة قرارات جديدة في المدينة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا .

وقال المحافظ في بيان له " انه بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء واستنادا إلى تقديرات طبيه و نظرا للموقف العام في محافظة بيت لحم وعلى ضوء ظهور اصابات جديده واحتمال حصول مزيد من الإصابات يتم ما يلي" :-

١_ الطلب من جميع الموظفين والعاملين و الذين يترددون بانتظام على المحافظة من خارج المحافظة وبالعكس استخدام وسائل الوقاية و إجراء فحوصات طبيه لفيروس كورونا قبل التحاقهم بأماكن عملهم

٢_ فرض قيود وقائية و صحيه مشددة على جميع المراكز والمستشفيات والعيادات الخاصة والعامة للحفاظ على الطواقم الطبية والمراجعين

٣_ تكثيف عمل فرق الرقابة والتفتيش على المنشآت العامة والخاصة وإغلاق أي مكان غير ملتزم بشروط السلامة العامة

٤_تكثيف الإرشادات وتطبيق الإجراءات المعلنة على المساجد والكنائس بما في ذلك الاغلاق متى تطلب الأمر ذلك

٥_التدقيق على السيارات الخاصة والنقل العام من خلال نشر حواجز شرطيه وفرض مخالفات وغرامات حيثما امكن

٦_ العمل على وضع خطه طوارئ صحيه في حال زادت الاصابات او تدهور الأوضاع بما في ذلك وضع أماكن بديله للعلاج والحجر الصحي

٧_ محاربة الإشاعات والتحريض والتشكيك في الحالة الوبائية والاجراءات المتبعة تحت طائلة المسؤولية

٨_ تهيئة الرأي العام لمزيد من الإجراءات بما في ذلك وضع قيود على الحركة مع المحافظات الأخرى