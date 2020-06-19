الصحة "الاسرائيلية": حالة وفاة و ٣٠٠ اصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، وفاة شخص جراء اصابته بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 304 حالة.

كما سجلت صحة الاحتلال أكثر من 300 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة لأول مرة منذ أسابيع.

وتشير أحدث الأرقام التي أصدرتها الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 4372 حالة، بينهم 28 مريضًا يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي و40 مريضًا آخرين في حالة خطيرة.

وتشهد "إسرائيل" ارتفاعًا في الحالات الإصابات اليومية الجديدة حيث عمدت السلطات لإعادة فتح المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية بعد أسابيع من القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.