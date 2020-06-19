إقبال شديد على شراء الدولار بعد ضخه في الأسواق اللبنانية

تشهد محلات الصرافة في لبنان اقبالا شديدا من مختلف شرائح المجتمع، عقب قرار مصرف لبنان ضخّ العملة الأميركية في السوق بناءً على طلب مجلس الوزراء.

وكان سعر الصرف تجاوز خلال الأسبوع الماضي 6 آلاف ليرة، في خطوة الهدف منها الحدّ من انهيار العملة الوطنية.

وسمحت النقابة للمواطنين بشراء العملة الخضراء من الصرافين بالسعر الذي تحدّده النقابة في إطار مبلغ 200 دولار الذي يحق لكل مواطن الحصول عليه شهرياً، شرط إبراز هويته والمستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدام المبلغ.

وأعلنت نقابة الصرافين أمس، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة حصراً وبهامش متحرّك بين 3850 كحد أدنى للشراء، و3900 ليرة كحد أقصى للبيع.

ووفق المصادر اللبنانية، لم تعمد غالبية محالات الصرافة لبيع الدولارات للبنانيين، حيث إنّ بعض الصرافين يتذرعون بعدم توفر العملة الخضراء عندهم، بينما يلجأ قسم منهم إما إلى إغلاق محاله أو فتحها لساعتين أو ثلاث فقط كي يحافظ على الدولارات الموجودة لديه خصوصاً أنّ الأسعار في السوق السوداء عادت لترتفع وتخطت أمس 5 آلاف ليرة لبنانية.

على الصعيد ذاته، ضبطت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة 3 أشخاص لقيامهم بأعمال صرافة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة.

وقدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي، أول من أمس، تقريراً مفصلاً عن آخر المستجدات المالية والنقدية الطارئة في اجتماع عقد لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المال غازي وزني.

وأشار مصدر مطلع على أجواء الاجتماع إلى أنّ البحث تطرق إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يحتم التشديد أكثر في الإجراءات الأمنية لتوقيف المتاجرين بالعملة الوطنية وإقفال المحال غير المرخصة، مقابل التأكد من التزام الصرافين الشرعيين بالتقيد بأسعار الصرف التي تصدر عن النقابة.