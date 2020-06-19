يشهد سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة 19-6-2020 تذبذبًا في الآونة الأخيرة جراء الأحداث التي عايشتها البلاد خلال السنوات الماضية، حيث رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة اليوم الجمعة 19-6-2020 مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، في خطوة تزامنت مع بدء تطبيق عقوبات أميركية جديدة على البلاد والجهات المتعاونة معها، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وحدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

ووصل السعر الرسمي المعتمد منذ مارس مثبتا على 700 ليرة، في الوقت الذي يسعى التعديل الجديد للوصول إلى سعر توازني بهدف ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى بـ "قانون قيصر"، إلى جانب استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان".

وكما تشهد الليرة السورية الشهر الحالي تدهورًا غير مسبوق في قيمتها، لامس معه سعر الصرف عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسن قليلا، في حين بلغ سعر صرف الليرة السورية، قرابة 2700 ليرة.