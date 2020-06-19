الأمين العام "النخالة" يستقبل مجلس أمناء حركة التوحيد معزياً

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ زياد النخالة، وفداً من مجلس أمناء حركة التوحيد الإسلامي، برئاسة فضيلة الشیخ محمد الزعبي، رئيس مکتب الدعوة في الحركة، وعضوية الشیخ أحمد عبد الرحمن، رئیس المکتب الشبابي الطلابي، والدكتور معاذ شعبان، ومحمود حرفوش، وشریف توتیو، أعضاء مجلس أمناء حركة التوحيد، وذلك بحضور ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وقدم الوفد واجب التعزية بوفاة القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح، مؤكداً أن رحيله يعتبر خسارة كبيرة لحركة التحرر والقضية الفلسطينية، التي تواجه مخططات التصفية الصهيو - أمريكية.

وقد وضع الأمين العام الأستاذ النخالة الوفد بآخر مستجدات القضية الفلسطينية، المستهدفة اليوم بحلقة جديدة من مخطط التصفية، مشدداً على أهمية دور العلماء والحركات الإسلامية في التركيز على جوهر الصراع مع المشروع الصهيوني الذي لا يستهدف فلسطين وحدها، بل الأمة العربية والعالم الإسلامي، والتشديد على نهج المقاومة واستمرارها في كل الظروف على طريق تحرير فلسطين، ومواجهة مخططات التطبيع العربية.

كما تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين.