"إيران" تصدّر أول شحنة من الاسمنت للإمارات

صدّرت إيران، اليوم الجمعة، أول شحنة من الإسمنت إلى الإمارات عبر ميناء الشهيد كلانتري في مدينة تشابهار، الواقعة في جنوب شرق إيران، خلال العام الجاري.

وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية بهروز آقائي، إن هذه الشحنة من الإسمنت الإيراني يبلغ وزنها 900 طن وتم تصديرها باعتماد أسلوب النقل المباشر من الشاحنات إلى سفينة الشحن وهي الأولى خلال العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 20 مارس الماضي.

وأضاف آقائي أن أسلوب نقل الشحنات المصدرة من الشاحنات إلى السفن مباشرة يرمي إلى خفض تكاليف النقل وزيادة سرعة الشحن والعمليات المترتبة.

وأشار الى ان انتشار مصانع الإسمنت في محافظة سيستان وبلوشستان والبنى التحتية والمعدات المتوفرة في ميناء الشهيد كلانتري تدعم الطاقة التصديرية لهذا الميناء ما يساهم في تنمية المحافظة وتطويرها.