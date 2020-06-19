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5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:32 - 19 يونيو 2020
اسير - اسرى اسير - اسرى
تقارير
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يدخل اليوم 19 من يونيو/حزيران، خمسة أسرى من قطاع غزة والقدس والضفة المحتلتين أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد:

  • الأسير عمر صالح محمد فائق الشريف (٤٧ عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى ١٧ عامًا في السجون.
  • الأسير محمد هاشم أحمد نوارة (٣٩ عامًا) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى ١٩ عامًا في السجون.
  • الأسير إسماعيل داوود حسين ردايدة (٤٥ عامًا) من بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى ١٩ عامًا في السجون.
  • الأسير محمود محمد شحادة مخيمر (٤٣ عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى ١٤ عامًا في سجون الاحتلال.
  • الأسير محمد ياسر عيد البحابصة (٣٩ عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى ١٤ عامًا في سجون الاحتلال.
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