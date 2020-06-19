أسعار الدجاج والحبش في أسواق قطاع غزّة اليوم الجمعة 19-6-2020

تشهد أسعار اللحوم والدجاج وملحقاتها في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 19-6-2020، ارتفاعا طفيفا وسط تقلبات واضحة على الأسعار بين الحين والآخر، وخاصة سعر الدجاج وملحقاته.

ووتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار اللحوم في قطاع غزة، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 10 إلى 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 23 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 13 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 9 شيكلا

إليكم أسعار الدجاج وملحقاته في قطاع غزة اليوم الجمعة 19-6-2020:

كيلو الدجاج حي من 10 إلى 11 شيكل

كيلو استيكات : 23 شيكل

دبوس الدجاج : 13 شيكل

كيلو فخذ الدجاج : 13 شيكل

كيلو صدر الدجاج : 23 شيكل

كيلو كبدة الدجاج : 16 شيكل

كيلو جناح الدجاج : 9 شيكل

كيلو الشيش : 25 شيكل

وإليكم أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة 19-6-2020:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 8 شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل