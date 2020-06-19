كورونا حول العالم.. 456 ألف وفاة وأكثر من 8 مليون و565 ألف إصابة

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 455,481 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 8 ملايين، و565 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 4 ملايين و508 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 21 دولة، عن وفاة 257 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,379 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشفت نحو 136 الف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,029 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية، والبرازيل، وبريطانيا، وايطاليا، وفرنسا، واسبانيا، والمكسيك، والهند، وبلجيكيا، وايران، والمانيا، وكندا، وروسيا، والبيرو، وهولندا، الدول الـ15 التي تتصدر القائمة العالمية على التوالي من حيث الحصيلة الاجمالية لأعداد الوفيات المعلنة، وهي الآن الدول الاكثر تأثرا عالمياً جراء انتشار الجائحة بين مواطنيها، بعد أن استطاعت الصين التي تعتبر أول دولة انتشر الفيروس على اراضيها، من مكافحته والقضاء عليه، وسط مخاوف من امكانية عودة انتشار الفيروس من جديد فوق اراضيها.

ولا تزال أمريكا تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات وكذلك الاصابات المعلنة، حيث أعلنت أمس عن 674 حالة وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 120,615 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين، أكثر من مليونين و261 ألف شخص، منهم نحو 26 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفي البرازيل بلغت حصيلة الوفيات 47,869 شخصاً، منهم 1,204 الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 983,359 حالة مؤكدة، منهم 23,050 في آخر 24 ساعة.

فيما بلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا 42,288 حالة، منهم 135 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 300,469 إصابة، حتى الآن، منهم 1,218 إصابة آخر 24 ساعة.

إيطاليا، سجلت الخميس، 66 حالة وفاة، من مجموع 34,514 وفاة، وأعلنت عن اكتشاف 331 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 238,159 حالة مؤكدة.

أما فرنسا، فبلغت حصيلة الوفيات إجمالية فيها 29,603 وفيات، منهم 28 الخميس، وحصيلة 158,641 إصابة، منهم 467 آخر 24 ساعة.

وتأتي بعدها اسبانيا، بحصيلة وفيات تبلغ 27,136 شخصا، دون أن تسجل الخميس ومنذ عدة ايام حالات وفاة جديدة، حتى الآن، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 292,348 شخصاً، منهم 585 في آخر 24 ساعة.

أما المكسيك، فتبلغ حصيلة الوفيات فيها 19,080 شخصاً، منهم 770 الخميس، وبحصيلة إصابات معلنة تبلغ 159,793 شخصاً، منهم 4,930 آخر 24 ساعة.

وبلغت حصيلة الوفيات في الهند 12,604 أشخاص، منهم 342 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 381,091 شخصاً، منهم 13,827 آخر 24 ساعة.

بعدها بلجيكا، بحصيلة وفيات تبلغ 9,683 حالة، منهم 8 الخميس، وحصيلة 60,348 إصابة، منهم 104 آخر 24 ساعة.

فيما بلغت حصيلة الوفيات في إيران، 9,272 شخصاً، منهم 87 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 197,647 إصابة، منهم 2,596 آخر 24 ساعة.

كما بلغت حصيلة الوفيات في ألمانيا، 8,946 شخصاً، منهم 19 الخميس، وبحصيلة 190,126 إصابة، منهم 622 آخر 24 ساعة.

كندا، بلغت حصيلة وفيات فيها 8,300 شخصا، منهم 46 الخميس، كما سجلت 367 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 100,220 حالة في البلاد.

أما روسيا، فبلغت حصيلة الوفيات 7,660 شخصاً، منهم 182 الخميس، وبحصيلة إصابات تبلغ 561,091 شخصاً، منهم 7,790 آخر 24 ساعة.

يليها جمهورية البيرو، بحصيلة وفيات تبلغ 7,461 شخصاً، منهم 204 الخميس، وحصيلة اصابات تبلغ 244,388 حالة، منهم 3,480 في الساعات الـ24 الاخيرة.

لتأتي هولندا، بحصيلة وفيات تبلغ 6,078 شخصا، منهم 4 الخميس وحصيلة اصابات تبلغ 49,319 إصابة، منهم 115 آخر 24 ساعة.

257 وفاة و11,379 إصابة جديدة في 21 دولة عربية

أوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية أعلنت عن 257 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، يوم أمس، هي: مصر، والعراق، والسعودية، والجزائر، والبحرين، وقطر، واليمن، والامارات، وسلطنة عمان، والكويت، وموريتانيا، وجزر القمر، فيما سجلت 9 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 88 شخصاً، من مجموع 1,938 حالة وفاة، حتى الان، وعن تسجيل 1,218 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 50,437 حالة.

وسجلت العراق وفاة 83 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 856 شخصاً، كما سجلت 1,463 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 25,717 حالة حتى الآن.

فيما سجلت السعودية 48 حالة وفاة، من مجموع 1,139 وفاة حتى الان، كما سجلت 4,757 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 145,991 شخصاً.

الجزائر سجلت وفاة 12 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 811 شخصاً، كما سجلت 117 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,385 حالة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 55 شخصاً، كما سجلت 469 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 20,430 إصابة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 86 شخصا، كما سجلت 1,267 إصابة جديدة، من مجموع 84,441 إصابة حتى الآن.

اليمن سجلت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 248 شخصاً، كما سجلت 7 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 909 حالات حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 298 شخصاً، كما سجلت 388 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 43,752 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت سلطنة عمان وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 119 شخصاً، كما سجلت 739 إصابة جديدة، من مجموع 26,818 إصابة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 308 أشخاص، كما سجلت 541 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 38,074 حالة حتى الآن.

وسجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 97 شخصاً، كما سجلت 201 إصابة جديدة، من مجموع 2,424 إصابة حتى الآن.

جزر القمر سجلت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 5 أشخاص، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 210 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس، حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت المغرب 77 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 9,074 حالة، توفي منهم 213 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت فلسطين 50 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 789 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.

وسجلت الصومال إصابة 23 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,719 حالة، توفي منهم 88 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,001 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 12 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,557 حالة، توفي منهم 43 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت ليبيا إصابة 10 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 510 حالات، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.

وسجلت سوريا 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 187 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.‏

كما سجلت لبنان 6 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,495 حالة، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن.

وأخيرا سجلت تونس 4 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,132 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.