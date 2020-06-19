مداهمات في قفين وجنين واعتقال 7 مواطنين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الجمعة، 4 مواطنين من بلدة قفين شمال طولكرم، كما اعتقل 3 مواطنين من مدينة جنين

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منازل المواطنين في البلدة وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت في الوقت ذاته كل من: محمد نعيم موسى طعمة، وأديب محمد صباح، ورشوان نصري عجولي، وأحمد وليد صباح.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوة خاصة من الوحدات المستعربة الإسرائيلية كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، أثناء تواجدهما بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود أبو سرية من مخيم جنين بالقرب من معسكر سالم.

على الصعيد ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وداهمت الحي الشرقي ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت.

وعزز الاحتلال من تواجدها في محيط المدينة وخاصة بالقرب من قرية حدادا السياحية والجامعة العربية الأميركية وفي محيط بلدتي السيلة الحارثية واليامون وعلى شارع جنين– حيفا.