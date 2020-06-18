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موعد نتائج الثانوية العامة في السوادن 2020

  • فلسطين اليوم - السودان
  • 23:45 - 18 يونيو 2020
السودان السودان
تقارير
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من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة طلاب وطالبات الشهادة السودانية موعد إعلان وزارة التربية والتعليم في السودان امتحانات الشهادة السودانية والجدول الرسمي .

وقالت وزارة التربية والتعليم السودانية، انها ستجري مؤتمرا صحفيا للكشف عن موعد إجراء الامتحانات النهائية للشهادة السودانية للعام 2020 في كافة المحافظات السودانية.

وتوقعت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن يكون الاعلان عن موعد اجراء امتحانات الشهادة السودانية مطلع يوليو القادم وتحديداً ما بين 12 يوليو وحتى 19 يوليو، وفق اجراءات احترازية تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتأتى امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لعام 2020 بما يقارب من 2 مليون طالب وطالبة فى مختلف المحافظات السودانية لخوض الامتحانات، من ثم الانتقال الى المعاهد والجامعات العليا، حيث كان من المقرر لها أن تبدأ في 12 نيسان/أبريل الماضي على أن تستمر أسبوعين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية قرارا بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في السودان.

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