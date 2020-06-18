سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 19/12/2020

رغم كافة الإجراءات التي تسعى للسيطرة على قيمة الليرة السورية، برفع سعر صرف الدولار للحوالات المالية الخارجية بقيمة 550، فإن الليرة واصلت التراجع، خاصةً في ظل بدء تطبيق قانون قيصر الأمريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري ، بهدف تحقيق مزيداً من الضغط الاقتصادي على سوريا.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم، الخميس 18/6/2020 ، 3000 ليرة للمبيع و2800 للشراء بحسب بيانات موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار صرف العملات.

ويأتي هذا التراجع بعد تحسّن ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اقترب سعر الصرف من ألفي ليرة، بعد تخطيه، في 8 من حزيران الحالي، حدود ثلاثة آلاف ليرة سورية.

وكثف النظام السوري خلال الأيام الماضية تحركاته الأمنية بهدف ضبط “السوق السوداء”، وتحرك الكتلة النقدية (القطع الأجنبي) عبر عدة إجراءات.

دمشق

2020/6/17 20:30 شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 2800 3000

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يورو (EUR): 3142 3371

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ليرة تركية (TRY): 407 439

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جنيه مصري (EGP): 171 186

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ريال سعودي (SAR): 744 801

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دينار أردني (JOD): 3955 4246

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درهم إماراتي (AED): 759 817

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وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر نشرة المصارف والصرافة التي تتضمن تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لعمليات تمويل قائمة المستوردات، وسعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية ونشرة الجمارك والطيران، حيث أصبح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بغرض تمويل المستوردات ١٢٥٦ ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج ١٢٥٠ ليرة سورية.

ويأتي هذا التعديل بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يدعى ب"قانون قيصر" إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية.

وفي هذا الإطار يكون مصرف سورية المركزي قد قام بتوحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يومياً وتستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.