موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2020 قطر

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم القطرية عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2020 في قطر خلال الأيام القادمة.

وقال خليفة الدرهم مدير إدارة التقييم بوزارة التربية والتعليم القطرية، إن نتائج الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها نهاية شهر يونيو لجميع الطلاب والطالبات.





رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2020

وأضاف الدرهم، أن الاعلان سيتم عقب الانتهاء من تصحيح وتدقيق كافة أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة ومراجعتها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح، أن نتائج الثانوية العامة هذا العام حتى الآن مبشرة وجيدة ، وارتفاع في نسب النجاح بين الطلاب والطالبات.

ومن خلال الرابط التالي يمكنكم الحصول على نتائج الثانوية العامة 2020 في قطر من خلال الرابط التالي

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