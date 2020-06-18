أحدث تردد قناة دراما ألوان Drama Alwan الجديد على نايل سات 2020

أحدث تردد قناة Drama Alwan دراما ألوان 2020، والتي تعد من القنوات الدرامية المتميزة بعرض المسلسلات العربية والأجنبية والتركية المختلفة، وتعرضها طوال اليوم، وسنقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تردد قناة دراما ألوان 2020.

كما تميزت قناة دراما ألوان بجذب المشاهدين العرب من شتى أنحاء الدول، لاسيما لطبيعة المسلسلات المتنوعة التي تعرضها عبر شاشتها الفضائية، إلى جانب جودة الصوت ودقة الصورة العالية التي تقدمها القناة.

أحدث تردد قناة دراما ألوان 1441-2020

وتمكن قناة دراما ألوان من التميز بين جميع القنوات الفضائية، خاصة الأعمال الفنية الدرامية الأكثر مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي، من خلال عرضها لمسلسل قيامة أرطغرل باللغة العربية وعدد كبير من المسلسلات التركية الأخرى.

اضبط تردد قناة دراما الوان الجديد 2020

القمر : النايل سات 7 غرب .

التردد : 11411 .

الاستقطاب : افقي H .

معدل الترميز : 27500 .

إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا حول أحدث تردد لقناة دراما ألوان 2020، ونتمنى ان تكون قد استفدتم من ضبط التردد الجديد للقناة.