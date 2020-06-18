حمّل تطبيق "تباعد" لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أطلقت السعودية تطبيق "تباعد" وذلك لمساندة الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة.

وطوّر التطبيق من قِبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" واعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طور تطبيق "تباعد" بناء عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تخضع خصائص تطبيق "تباعد" ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذا للأنظمة والأحكام في المملكة.



ما هو تطبيق تباعد

ويعد تطبيق "تباعد" وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طور لأجلها.

ويرسل التطبيق بيانات معرفات مموهة إلى الجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب كورونا، مصحوبة ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين، وذلك حسب سياسات شركتي (غوغل وأبل) العالميتين، مع الحفاظ على كامل خصوصية المستخدمين.

كما يمكن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة (في المملكة العربية السعودية).



تحميل تطبيق "تباعد" لمواجهة فيروس كورونا في السعودية

ويمكن تحميل تطبيق تباعد من خلال الموقع الرسمي للتطبيق للهيئة أو من خلال الروابط المرفقة في الأسفل.

تحميل تطبيق تباعد للاندرويد

تحميل تطبيق تباعد للايفون