وزارة التنمية تصدر توضيحًا حول مساعدات "وقفة عز" لبعض الفئات

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن المساعدة النقدية التي صرفتها من خلال صندوق "وقفة عز" للعاملات في دور الحضانة وللمربيات في رياض الأطفال، بقيمة 500 شيقل، هي مساعدة مقدمة للعاملات والمربيات وليست مقدمة لدور الحضانة أو لرياض الأطفال.

وشددت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المساعدة التي تم صرفها لحوالي 1245 عاملة في دور الحضانة، وحوالي 3700 مربية في رياض الأطفال، هي حق للعاملات وللمربيات ولا علاقة لها بأجورهن. وطالبت دور الحضانة ورياض الأطفال مراعاة ذلك.

كما أكدت الوزارة أنها ستتابع هذا الأمر بالتعاون مع جهات الاختصاص.