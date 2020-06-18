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الاحتلال يمهل مقدسيًا حتى الأحد المقبل لهدم منزله بنفسه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:29 - 18 يونيو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أمهلت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، ياسين طه زعاترة، بهدم منزله ذاتيا حتى مساء الأحد المقبل، وهددته بغرامة 100 ألف شيكل في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه.

وقال عبد الله زعاترة إن محامي شقيقه ياسين توجه صباح هذا اليوم إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار هدم بيته الكائن في بلدة جبل المكبر دير السنة، وردت عليه المحكمة بقرار جائر وأمهلته حتى مساء الأحد المقبل ليقوم بهدم منزله ذاتيا.

وأوضح زعاترة، إنه الاحتلال هدد في حال لم يقم بذلك سوف تقوم الجرافات بهدم البيت وتغريمه بمبلغ قيمته ١٠٠ ألف شيكل.

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