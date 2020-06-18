الاحتلال يواصل اعتقال الأسيرتين حمادة وحشيمة

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرتين فدوى حماده، وجيهان حشيمة من القدس منذ قرابة عشرة أيام في عزل معتقل "الجملة".

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة أن، إدارة السجون عزلت الأسيرتين بعد مواجهة جرت مع سجانة في سجن "الدامون".

وحمّل النادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية لكاملة عن مصير الأسيرتين حمادة وحشيمة.

الجدير بالذكر أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017م، وهي محكوم بالسّجن لمدة عشر سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، وهي محكومة بالسّجن لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء عملية اعتقالها.