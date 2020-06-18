ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

  • فلسطين اليوم - عمّان
  • 19:29 - 18 يونيو 2020
كورونا في الأردن كورونا في الأردن
تقارير
جوال
مشاركة

سجلت الأردن اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز مجموع الإصابات الألف إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على إصابة محلية مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، و11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (حالتان من السعوديّة، وحالتان من مصر، وحالة واحدة من الكويت، و4 حالات من السودان، وحالتان من الإمارات)، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المصابة في الأردن إلى 1001 إصابة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات