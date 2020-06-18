الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الأردن اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز مجموع الإصابات الألف إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على إصابة محلية مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، و11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (حالتان من السعوديّة، وحالتان من مصر، وحالة واحدة من الكويت، و4 حالات من السودان، وحالتان من الإمارات)، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المصابة في الأردن إلى 1001 إصابة.