الصحة: تعافي 11 حالة من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، بتعافي 11 حالة من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أنه لا تزال 15 اصابة متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، بينهم 3 أطباء، اليوم الخميس، حيث تركزت الإصابات تركزت في محافظة الخليل وتحديدا في مدينة الخليل، وبلدات تفوح، وحلحول، وسعير.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في فلسطين إلى 779 إصابة، بينها 204 إصابات نشطة، و5 حالات وفاة، و570 حالة تعافي.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت أن دولة فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة "كورونا"، مشددة على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.