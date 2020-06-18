ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الأردن تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 19:01 - 18 يونيو 2020
الاردن الاردن
تقارير
جوال
مشاركة

سجلت الأردن، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ليتجاوز مجموع الإصابات الألف إصابة.

ووفق وزارة الصحة الاردنية، فقد توزعت الإصابات الجديدة وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على إصابة محلية مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، و11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (حالتان من السعوديّة، وحالتان من مصر، وحالة واحدة من الكويت، و4 حالات من السودان، وحالتان من الإمارات)، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 1001 حالة .

الأكثر مشاهدة

متعلقات