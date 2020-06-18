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طهران: اتفاقيات ثنائية مع دمشق للتخفيف من وطأة الضغوطات الاقتصادية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:42 - 18 يونيو 2020
الاسد وخامنئي الاسد وخامنئي
تقارير
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قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، إن طهران لن تدخر جهدا لاتخاذ أي إجراءات لتقليص الضغوط الاقتصادية على سوريا.

وأضاف جهانغيري، اليوم الخميس: "نحن واثقون من أن الأمن والاستقرار سيعود إلى سوريا.. سنعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الاستراتيجية في أسرع وقت".

وشدد جهانغيري على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي سوريا في تأمين الدواء والسلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية و كيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس البلاد وزوجته، أسماء الأسد.

 

 

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