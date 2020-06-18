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بينهم 3 أطباء

محدث: 34 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:39 - 18 يونيو 2020
كورونا في فلسطين كورونا في فلسطين
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، بينهم 3 أطباء، اليوم الخميس.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن الإصابات تركزت في محافظة الخليل وتحديدا في مدينة الخليل، وبلدات تفوح، وحلحول، وسعير.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في فلسطين إلى 779 إصابة، بينها 204 إصابات نشطة، و5 حالات وفاة، و570 حالة تعافي.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت أن دولة فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة "كورونا".

وشددت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

 

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