إن كنت من عشاقها حتماً ستثور.. معلومة صادمة عن القهوة!

يعشق كثيرٌ من الناس حول العالم مشروب القهوة، وصل الأمر لنظم أبيات الشعر تغزلاً بتلك السمراء، التي لا يعي الكثيرون مخاطر شربها، على كلٍ إن كنت من محبي القهوة قد تثور من تلك المقالة، وهنا نريد أن نسألك هل سمعت يوماً عن تسمم القهوة؟، هل يعقل أن تؤدي القهوة إلى تسمم؟.

الدكتور محسن النادي اختصاصي علاج طبيعي وطب بديل يكشف عن امرٍ خطيرٍ للغاية يتعلق بتسمم جسم الإنسان من القهوة، إذ أوضح أن البشر مختلفين في التفاعل مع سميه القهوة على اجسامهم، ولكنه أشار في نفس الوقت أن كثرتها قد تحمل أضراراً كبيرة على جسم الإنسان.

وتساءل الدكتور النادي في منشور على صحفته في موقع فيس بوك: كم نستهلك من القهوة؟! مستدركاً سؤاله، إذ كان الأمر يقتصر على فنجان صغير اسبوعياً فانت فلا يشكل ذلك خطورة على جسم الإنسان، غير أنه أشار إلى أنَّ احتساء فنجان واكثر يومياً قد يشي بأنَّ الجسم قد تعرض لتسمم.

أهم اعراض تسمم القهوة:

الدماغ الشعور بقوه الإثارة والانتباه ومن هنا يأتي الادمان على القهوة لان الشعور باللذة او الغضب يكون مضاعف عن الاخرين

ألم ضاغط على كل او قسم من الرأس.

الم اسنان ويخف عند ملء الفم بالماء البارد فالاتهام الاول لترسبات القهوة في اعصاب الاسنان، إلى جانب أن الإدمان على القهوة قد يحدث تغيير في طعم الأكل أيضا.

أما اعراضها عند النساء فبجانب الأعراض السابقة يمكن أن تربك الدورة الشهرية أو قد تؤدي لالتهابات مزمنة.

إدمان القهوة قد يؤدي إلى تصلب الشرايين بشكل اساسي.

كثرة شرب القهوة قد يؤدي إلى إمساك حاد.

أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخراً أن الضفة الغربية وقطاع غزة يستهلكان آلاف الأطنان من حبوب القهوة سنوياً.

وأشارت الوزارة إلى فلسطين بحسب تقارير نشرت العام الماضي، تأتي في المرتبة الثانية بعد لبنان، في استهلاكها للقهوة.

والقهوة مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في أكثر من 70 بلداً، خصوصاً في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأفريقيا، ويقال أن البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط الخام، ونظراً لاحتوائها على الكافيين، يمكن أن يكون للقهوة تأثير منبه للبشر، وتعتبر القهوة اليوم واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.