وزارة الاقتصاد بغزة تسمح بإدخال السخانات وألواح المرايا الشمسية المستخدمة

سمحت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، بإدخال السخانات الشمسية وألواح المرايا الشمسية المستخدمة، وذلك وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا المستجد، مشدّدةً على الالتزام بالمتطلبات الفنية وبتلك الاجراءات.

واوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أنه يجب حجز البضائع لمدة 24 ساعة، ورش السخانات من الخارج بمادة الكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون، على أن يتم في اليوم الثاني غسل جميع السخانات من الخارج بالماء والصابون.

وشدّدت على ضرورة ارتداء العمال الواقيات الشخصية وكفات شديدة التحمل ومرايل واقية وكمامات وواقي للوجه والعينين، أثناء وقبل القيام بعملية التنظيف والتطهير للسخانات.