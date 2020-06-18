الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطنة من صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الخارجية، ان المواطنة عائشة أبو ليلة، إثر إصابتها فيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، بسبب الوباء.

وأوضحت أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين للمواطنين أسعد سامح أسعد دلول(٣٨ عامًا)، وآمنة يوسف مقاط (٦٢عامًا)، ما رفع حالات الوفيات في صفوف الجالية حول العالم، إلى 145 وفاة.