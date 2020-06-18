(شلح) مفكر استراتيجي ومقاوم اكاديمي بقلم/ جميل الصامت ــ

صاحب خيار فلسطين من البحر الي النهر، المؤمن بحقيقة ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة يغادر تاركا فلسطين امانة في اعناق الامة واحرارها.

للرجل موقف ثابت تجاه القضية المركزية للعرب ومن ان المقاومة كخيار وحيد لها، ويرى ان رهان المفاوضات لاستعادة فلسطين رهان خاسر ومجرد خيارات عبثية لا طائل منها.

الدكتور/ رمضان شلح احد مؤسسي الجهاد الاسلامي الثلاثة في القاهرة بعقلية جهادية صادقة لا تقبل المساومة، والجهاد الحركة الاسلامية الوحيدة الى جانب الجبهة الشعبية والديمقراطية وقوى تتبنى نفس الخط لم يعترفوا بالكيان الصهيوني، ولم يجلسوا معه قط للتفاوض..

ناقض شلح رؤية ورهان السادات الخاسر من ان 99% من اوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الامريكية ليؤكد ان 99% من اوراق اللعبة هي بيد المقاومة العربية التي استطاعت اسقاط كل الرهانات، وقد اثبتت مفاوضات قرابة ربع قرن صحة وصوابية رؤية شلح والتي لم تثمر سوى مزيدا من الاستيطان وتفريط بالارض..

رمضان شلح كما وصفه عبدالباري عطوان; انه عقلية استراتيجية متفردة عن بقية القيادات الفلسطينية جمع بين النضال الوطني والثقافة الاستراتيجية.

لقد خسرت فلسطين والامة

قائدا للمقاومة ومثقف ملتزما لقضايا امته واكاديمي ناجح ومفكر استراتيجي يحظى باحترام الجميع..