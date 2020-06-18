مسؤولون إيرانيون يعدّون نجاح بإطلاق صواريخ "كروز" بـ"الخطوة الواعدة"

عدّ مسؤول في الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أن نجاح بحرية الجيش الايراني بإطلاق صواريخ "كروز" خلال التدريبات البحرية الأخيرة بـ"الخطوة الواعدة" في رفع مستوى القدرات الدفاعية والردعية.

وأكد منسق قائد الجيش الإيراني، الادميرال حبيب الله سياري، أن جيشه سيمضي قدمًا نحو الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات العسكرية، بفضل مهمة خبراء وزراء الدفاع الإيراني، دون الاكتراث بالحظر الجائر، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أن نجاح الجيش بإطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على مؤشرات على التقدم في تحقيق التعاضد بين القوات المسلحة والصناعات الدفاعية.

من جهته، اعتبر قائد سلاح البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، ان تحقيق الجيش الإيراني في الصناعات الدفاعية العسكرية، يمثل اليد الطولى للجمهورية الإسلامية لمواجهة أي تهديد ضد النظام والشعب.

وأوضح خانزادي، أن ذلك يعزز من روح الثقة بالذات لدى قواتنا المسلحة.

يشار إلى أن البحرية الإيرانية، أجرت مناورة بحرية في منطقة شمالي المحيط الهندي وبحر عمان تخليدًا لذكرى "شهداء رمضان الابطال"، وتمكنت من خلالها إطلاق صاروخ كروز أصاب هدفه على مسافة 280 كم.