النخالة يستقبل الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ زياد النخالة، الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية الأستاذ قاسم صالح، الذي قدم واجب العزاء بوفاة القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح، وذلك بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة محفوظ منور.

واعتبر صالح أنه بوفاة الدكتور شلح، رحمه الله، خسرت الأمة العربية والإسلامية قائداً مجاهداً وشخصية فكرية مركزية امتازت بعمق نظرتها وسعة رؤيتها تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد اللقاء على ضرورة إبقاء قضية فلسطين، بأبعادها الوطنية والقومية والإسلامية، حاضرة لدى أجيال الأمة، والتمسك بثوابت القضية وأصولها كصراع ضد الاستعمار الذي يستهدف تمزيق الأمة العربية والإسلامية وليس الشعب الفلسطيني أو الأرض الفلسطينية وحدها.

وشدّد المجتمعون على أهمية أن تقوم الأحزاب العربية بدورها في هذه المرحلة الحساسة والمنعطف الخطير الذي تمر به قضية فلسطين، ولا سيما في ظل تصاعد التطبيع العربي الرسمي من بعض الأنظمة، وتزايد المخططات الأمريكية والصهيونية لحصار الشعوب العربية والإسلامية في سعيها لتفتيت بعض الدول وتمزيقها، لتمرير مخطط تصفية القضية الفلسطينية وشطب وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه.









