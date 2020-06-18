الصحة: 19 حالة إصابة جديدة يرفع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ769 حالة

أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة ظهر اليوم الخميس 18/6/2020، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في (الخليل وتفوح وحلحول وسعير) في محافظة الخليل.

وبهذا الرقم، يرتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعافٍ، و194 حالة نشطة (أي لا تزال مصابة).

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباحاً عن تسجيل 5 إصابات جديدة "بفيروس كورونا"، 4 إصابات سجلّت صباح اليوم في محافظة الخليل، وواحدة في مدينة نابلس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة في تصريح صحفي:"إن إصابة نابلس هي لأحد أفراد الطواقم الطبية، ويعمل في إحدى مستشفيات المدينة بقسم الطوارئ"..