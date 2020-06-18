الاحتلال يهدم منزلين بقرية الزرنوق بالنقب المحتل

هدمت آليات وجرافات الاحتلال "الإسرائيلي" بحماية الشرطة ووحدة (يوآف)، اليوم الخميس 18/6/2020، منزلين لعائلة الحاج حامد أبو قويدر (86 عاما)، وهما لابنيه محمد وعبد أبو قويدر في قرية الزرنوق، مسلوبة الاعتراف.

يشار إلى أن الحاج أبو قويدر، من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو على كرسي متحرك، وهدم الاحتلال منزلي ولديه رغم أنهما بنيا منذ عدة أعوام، وكانا يأويان عددا من الأطفال الذين تركتهم السلطات في العراء رغم شدة حرارة الطقس وأشعة الشمس الحارقة.

وكانت وحدات الهدم قد هددت أبو قويدر بفرض غرامات مالية باهظة، خلال الأسبوع الجاري، لدفعه إلى هدم البيتين، ولكنه رفض ذلك.

وقال عدد من أهالي الزرنوق:" إن الوحدات الشرطية اقتحمت القرية وروّعت الأطفال، وعلى ما يبدو، تنوي هدم بيوت أخرى في القرية".

هذا، وشهدت البلدات العربية في الداخل المحتل عام 48 تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، وذلك بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في بلدات الطيرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وبلدات عربية أخرى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وغيرها.