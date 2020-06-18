 (269) أسيرًا من قطاع غزة في سجون الاحتلال بينهم أسيرتان

أفاد المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أنه ووفقا لأحدث المعطيات الاحصائية فإن (269) اسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يشكلون نحو (6%) من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال. وأن الغالبية العظمى منهم يحتجزون في سجون الجنوب (النقب، نفحة، ريمون)، بينهم اسيرتين.

وقال فروانة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن (28) أسيرا من اسرى القطاع يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأن الأسيرحسن عبد الرحمن سلامة، المعتقل منذ 17آيار/مايو1996، هو الأعلى حكما من بين أسرى غزة، حيث صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (48) مرة، بالإضافة الى (20) عاما، فيما يُعتبر الأسير/فؤاد الشوبكي البالغ من العمر (81 عاما) هو أكبرهم وأكبر الأسرى سنا ويُطلق عليه الفلسطينيون "شيخ الأسرى".

وأضاف: أن (54) آخرين يقضون أحكاما بالسجن لسنوات تتراوح ما بين 20- وأقل من مؤبد. وأشار فروانة الى أن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، تتضمن (6) أسرى. وأن اثنين من هؤلاء مضى على اعتقالهما أكثر من 25سنة، فيما يُعتبر الأسير "ضياء الفالوجي" المعتقل منذ ما قبل "أوسلو" في 12 أكتوبر1992هو الأقدم، ويُطلق عليه عميد أسرى قطاع غزة.

وأوضح أن أسرى القطاع يعانون كباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من سوء ظروف الاحتجاز وقسوة المعاملة وتعمد الاهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية الكافية والعلاج اللازم لهم، بالإضافة الى معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة جراء توقف زيارات الأهل منذ أكثر من 3شهور بسبب "كورونا" وعدم توفير بدائل ملائمة ومناسبة تتيح لهم التواصل مع أسرهم، مما يفاقم من معاناة الطرفين ويزيد من حالة القلق لدى كل طرف على الآخر.