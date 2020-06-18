كيلة: دخلنا موجة ثانية من "جائحة كورونا" وعلى الجميع التقيد بإجراءات الوقاية

أعلنت وزيرة الصحة في الضفة المحتلة مي كيلة اليوم الخميس 18/6/2020، أن فلسطين دخلت في موجة ثانية من "جائحة كورونا"، مشددةً على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وقد أغلقت وزارة الصحة، مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة لأحد الكوادر الطبية العاملة فيه.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة "بفيروس كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن 4 إصابات سجلّت صباح اليوم في محافظة الخليل، وواحدة في مدينة نابلس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة في تصريح صحفي:"إن إصابة نابلس هي لأحد أفراد الطواقم الطبية، ويعمل في إحدى مستشفيات المدينة بقسم الطوارئ"..

وبتسجيل الإصابات الخمسة الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.