أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 18/6/2020

نقدم إليكم أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية، اليوم الخميس 18/6/2020، حيث شهد الذهب تغييرات بسيطة على أسعاره سواء بحالته الخامة أو المصنعة.

ويحظى الذهب في فلسطين باهتمام كبير لدى كافة فئات المجتمع سواء كان من المستثمرين والمستهلكين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24- 22- 21- 14- 12).

يُشار إلى أن سعر الذهب يبقى مستقرًا في حال الوضع العالمي ما لم يحدث تغيرات اقتصادية طارئة.

ويتناسب الدولار عكسيًا مع سلعة الذهب، فكلما ارتفع الدولار هبطت أسهم الذهب في الأسواق المحلية، وعند ارتفاع سعر الذهب لا بد أن يدرك المعنيين أن هناك تغيرات على السعر العالمي للدولار.

ونشير إلى أنَّ سعر الذهب الخام يختلف عن سعر الذهب المصنع المستهدف للمستثمرين والمستهلك.

الجدول التالي، نوضح أسعار الذهب في فلسطين اليوم، بعملتي الشيكل والدولار:



