حماس تعلن استعدادها التعامل مع مبادرة لإنهاء الانقسام

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استعدادها للتعامل مع مبادرة أطلقتها "مجموعة السلام العربي" لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس حسام بدران بعد لقاء أجراه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المجموعة.

وذكر البيان، أن هنية عبر خلال اللقاء الذي لم يوضح مكان انعقاده "عن تقديره لمبادرة المجموعة"، مؤكدا "ترحيب الحركة بأي تحرك إيجابي يدفع تجاه تحقيق الوحدة الوطنية".

ومجموعة السلام العربية هي تجمع غير رسمي يضم شخصيات ونخبا سياسية وفكرية من مختلف الدول العربية.

ومطلع حزيران/ يونيو الجاري قدمت المجموعة مبادرة لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية قوبلت بالترحيب من حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس.

وقال بدران، بحسب البيان، إن حماس "جاهزة للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية".

وأضاف أن حماس "تدعم المبادرة بما يدفع تجاه وحدة الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه العادلة".

ولفت بدران، إلى أن حركته "ستتابع باهتمام وإيجابية نتائج اتصالات المجموعة مع بقية القوى الفلسطينية".