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"إنفوغرافيك" : قانون "قيصر".. سبب التسمية وأهم البنود

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:33 - 18 يونيو 2020
قانون قيصر قانون قيصر
تقارير
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دخل قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأمريكي في 20 كانون الثاني/يناير الماضي تحت اسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية"، حيز التنفيذ اليوم 17 يونيو 2020 وسط توقعات بأن يكون له تأثيرات وانعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري، وتمتد فاعليته لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ أي حتى عام 2024.

 

وتعددت القراءات حول هذا القانون في سعي لفهم مدى خطورته على سوريا والدول المحيطة أو الشركات المستثمرة والدول المتعاملة مع النظام السوري، لكن من يطال قانون قيصر؟ وما سبب تسميته؟ وما أبرز بنوده؟ الإيضاح في الإنفوغراف أدناه.

15- قانون قيصر.. ما سبب تسميته؟ وما هي أبرز بنوده؟-01
 

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