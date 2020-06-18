محافظ الخليل يقرر إغلاق حلحول وتفوح ومنطقة عروض المسجد 5 أيام

قرر محافظ الخليل بالضفة المحتلة اللواء جبرين البكري، اليوم الخميس 18/6/2020، استنادا لإعلان الرئيس محمود عباس بفرض حالة الطوارئ ، وتنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، اتخاذ عدة اجراءات احترازية وقائية في الخليل، بعد تسجيل 35 اصابة في المحافظة.

وبناءً عليه، فقد قرر اغلاق مدينة حلحول وقرية تفوح ومحيط منطقة عروض المسجد، مسجد المحسنين، لمدة 5 أيام حتى مساء الاثنين المقبل.

ويسمح فقط بعمل محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في تلك المناطق المغلق.

كما قرر محافظ الخليل، أن تكون الصلاة في الأماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.