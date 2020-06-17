تسجيل حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا في قلقيلية

أعلن اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية عن تعافي احد الحالات المصابة بفيروس كورونا مساء اليوم الأربعاء (17-6-2020)

واكد رواجبة انه تم تسجيل حالة شفاء جديدة لمواطن مصاب بفيروس كورونا، وبعد التأكد من حالته الصحية سمحت وزارة الصحة بخروجه من مدرسة القلب الكبير - مركز الحجر الصحي في مدينة قلقيلية.

وبهذا تكون الحالات التي تعافت في محافظة قلقيلية حالتين ويبقى في مدرسة القلب الكبير ١٥ حالة مصابة بفيروس كورونا وضعها مستقر.

ومنذ بداية اعلان حالة الطوارئ قامت طواقم وزارة الصحة بسحب ( ٣١٠٨) عينة وما زالت تقوم طواقم الوزارة بسحب عينات منذ الصباح سيتم الاعلان عنها فور ظهورها.