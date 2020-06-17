لا يزال سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اليوم الخميس 18-6-2020 يُسجل ارتفاعًا ملحوظًا بشكل كبير.

ولأسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية سعرين للبيع والشراء أحدهما في السوق السوداء والأخر في البنك المركزي اللبناني.

وحازت أسعار الليرة على اهتمام المواطن اللبناني الكبير بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية لاسيما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

نقدم إليكم اسعار الليرة مقابل العملات الاجنبية الاخرى:

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية

سعر الدولار مقابل الليرة شراء 4500 سعر الدولار مقابل الليرة بيع 4700

الأسعار المذكورة تختلف كليًا عن السعر الذي حدده سعر البنك المركزي اللبناني حيث وصل سعر الدولار مقابل الليرة إلى 1.500.2978 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي وصل إلى 1701.210212 ليرة لبنانية بينما سعر اليورو في السوق السوداء سجل نحو 4522 بيع و4804 شراء.

وفي ذات السياق فإن المصرف المركزي حدد سعر الدولار مقابل الليرة في لبنان في مؤسسات الصرافة إلى 3200 ليرة لبنانية

لكن المصارف لم تلتزم بقرار تحديد سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة كما حدده البنك المركزي حيث أعلنت النقابة ان سعر الشراء كحد ادنى 3890 بينما سعر البيع 3940 كحد أقصى.